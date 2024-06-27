Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що сьогодні лунає багато спекулятивних заяв, які крутяться навколо виборів у США. Не всі вони відповідають дійсності. І не варто коментувати те, що є внутрішніми спекуляціями у США.

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Що не так із санкціями

Як наголосив Подоляк, проблеми із санкціями дійсно є. Але не варто тут "приплітати" виборчий процес у США.

Проблема з санкціями базується на двох речах. Насамперед немає готовності чітко оцінити те, наскільки працюють чи не працюють конкретні обмеження. Їх потрібно переглядати та оновлювати. Інша проблема – бюрократія. Все ухвалюють занадто довго.

Через бюрократію дуже довго приймають рішення, і Росія вже розуміє, якими саме вони будуть. Тобто рішення можуть обговорювати протягом шести місяців, а в цей момент Росія вибудовує паралельні схеми, які дозволяють потім ці санкції обходити,

– зазначив Подоляк.

Інколи є й інші дивні моменти щодо санкцій. Буває, що йдуть обмеження, але з іншого боку паралельно дозволяють працювати своїм компаніям на російських ринках.

Зверніть увагу! У виданні The Wall Street Journal зазначали, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито побоюється підняття цін на паливо напередодні виборів. Тому там начебто навмисно вводять "пом'якшені" санкції проти Росії, Ірану, Венесуели тощо.