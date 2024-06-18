Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что это заявление Путина – ультиматум, который является стандартным для России.

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Что известно об ультиматуме Путина

Как отметил Подоляк, Путин не смог за более чем два года полномасштабной войны захватить больше территории. Сейчас он нагло требует, чтобы эти земли ему просто отдали. Тогда украинцы будут вынуждены бежать, а вместо них завезут гражданских оккупантов, как это произошло в Мариуполе.

При этом Путин откровенно утверждает – если не согласятся на его условия, то он и дальше будет осуществлять геноцид. Ракетные атаки или удары КАБами по гражданскому населению будут продолжаться. Ни одна международная организация на это не реагирует. Но такие заявления влияют на позицию нейтральных стран.

В таком виде еще никто не говорил о планах намеренно совершать геноцид. Это существенно будет влиять на позиции нейтральных стран, которые сейчас говорят о так называемом "мире". Адвокатировать такую позицию означает адвокатировать дьяволов, которые выступают против территориальной целостности, международного права, уставных документов ООН и т.п,

– сказал Подоляк.

Параллельно Путин хочет, чтобы Украина отказалась от субъектности и украиноцентричности. Все решения должны быть согласованы с Москвой, а армия – распущена. При этом Запад должен отменить все санкции против России. Понятно, что тут вообще не идет речь ни о каких "переговорах". Это – банальный ультиматум.

Эти заявления четко фиксируют об измененном психотическом состоянии Путина. Также это свидетельствует о непонимании российской элиты, в каком времени они находятся. А также – о неготовности России к рациональной дискуссии о финализации войны,

– подчеркнул Подоляк.

Заявление Путина о "переговорах": кратко