Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що ця заява Путіна – стандартний ультиматум, який є притаманним для Росії.

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Що відомо про ультиматум Путіна

Як наголосив Подоляк, Путін не зміг за більш ніж два роки повномасштабної війни захопити більше території. Зараз він нахабно вимагає, щоб ці землі йому просто віддали. Тоді українці будуть змушені тікати, а замість них завезуть цивільних окупантів, як це сталося в Маріуполі.

Водночас Путін відверто стверджує – якщо не погодяться на його умови, то він і далі буде здійснювати геноцид. Ракетні атаки чи удари КАБами по цивільному населенню триватимуть. Жодна міжнародна організація на це не реагує. Але такі заяви впливають на позицію нейтральних країн.

В такому вигляді ще ніхто не говорив про наміри навмисно вчиняти геноцид. Це суттєво впливатиме на позиції нейтральних країн, які зараз говорять про так званий "мир". Адвокатувати таку позицію означає адвокатувати дияволів, які виступають проти територіальної цілісності, міжнародного права, статутних документів ООН тощо,

– сказав Подоляк.

Паралельно Путін хоче, аби Україна відмовилася від суб'єктності та україноцентричності. Всі рішення мають бути погоджені з Москвою, а армія – розпущена. При цьому Захід має скасувати усі санкції проти Росії. Зрозуміло, що тут взагалі не йдеться ні про які "переговори". Це – банальний ультиматум.

Ці заяви чітко фіксують про змінений психотичний стан Путіна. Також це свідчить про нерозуміння російської еліти, в якому часі вони перебувають. А також – про неготовність Росії до раціональної дискусії щодо фіналізації війни,

– підкреслив Подоляк.

Заява Путіна про "переговори": коротко