У нас десятки разновидностей оружия, накапливаем дополнительно, – Подоляк о помощи от партнеров

Украина создала так называемый логистический центр, куда поступает оружие разных стран. Правительство практически выстроило систему использования различными форматами вооружения.

При этом поступает не один тип оружия, а от многих изготовителей. Впрочем, мы справились с этой сложной логистической задачей. Об этом в интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Кстати Россия теряет управляемость, мы ожидаем нарастания панических настроений, – Подоляк

Он подтвердил, что у Украины – десятки разновидностей оружия, которым она эффективно пользуется. Советник признал, что это непростая задача. Даже наши партнеры удивляются, как эффективно Украина использует разные образцы вооружений.

Сегодня мы накапливаем дополнительно. Мы уже вышли на эффективное планирование контрнаступления,

– рассказал Подоляк.

Россия тоже не стоит на месте

Однако советник отметил, к сожалению, у россиян достаточно снарядов, которыми они стреляют по нашим позициям. Ни одна страна в мире не накапливала такое количество оружия, которое собрала еще с советских времен Россия.

Украина объясняет партнерам, что хочет уменьшить это количество обстрелов, то есть снарядов. Для этого следует уничтожить склады второго и третьего порядка. Они, в свою очередь, расположены на расстоянии от 100 километров, для их уничтожения нужна определенная дальность ракет.

Детальнее – интервью с Подоляком: видео