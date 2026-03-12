Туристы со странными заявлениями, – в ОП отреагировали на визит венгерской делегации в Украину
- 11 марта группа венгерских граждан прибыла в Украину для переговоров по восстановлению нефтепровода "Дружба". Они не являются официальной делегацией.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему в ближайшее время не стоит реагировать на различные провокации со стороны венгерского правительства.
11 марта венгерская группа людей прибыла в Украину для переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба", который повредили россияне. Правда, некорректно называть их "делегацией".
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что нет никакой венгерской делегации. В Украину прибыли туристы, которые делают разные странные заявления. Они не имеют статуса делегации. Также у них не запланированы никакие официальные встречи.
Читайте также "Венгрия живет одной датой": как похищение денег Ощадбанка играет на руку Орбану
Что задумали в Венгрии?
По словам Подоляки, о Венгрии нужно сейчас как можно меньше говорить по крайней мере до 12 апреля, когда там состоятся парламентские выборы. А все эти приезды "венгерских делегаций" – элемент агрессивной предвыборной кампании, которую проводит венгерское правительство.
Обратите внимание! Недавно венгерские правоохранители захватили в заложники семь украинских инкассаторов и захватили две инкассаторские машины Ощадбанка, которые перевозили валюту и ценности из Австрии. Сейчас тамошнее правительство отказывается вернуть Украине средства и ценности.
В ЕС вполне осознают, что венгерское правительство фактически захватило украинские деньги. Но там призывают не вмешиваться в ситуацию по крайней мере до 12 апреля. Орбан попытается использовать что угодно в своей пропаганде.
Поэтому относимся к этому спокойно. В Венгрии ведут достаточно жесткую избирательную кампанию. Максимально спекулятивную. Она абсолютно в российском стиле,
– отметил Подоляк.
Венгерские граждане прибыли в Украину
- Президент Владимир Зеленский отметил, что Виктор Орбан строит свою предвыборную кампанию на ненависти к украинцам и Евросоюзу. А самого Зеленского Орбан просто ненавидит.
- На этом фоне в Украину прибыла группа граждан Венгрии, которые хотели говорить о восстановлении нефтепровода "Дружба". В конце концов представитель МИД Георгий Тихий заметил, что венгерские граждане не имеют статуса делегации. Они прошли границу по обще определенным правилам стран Шенгенской зоны.
- Известно, что трубопровод "Дружба" является основным источником поставок российской нефти для Венгрии. Он проходит через территорию Украины. Ранее Венгрия неоднократно шантажировала наше государство, блокируя санкции против России, выделение средств со стороны ЕС и тому подобное.