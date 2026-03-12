Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что нет никакой венгерской делегации. В Украину прибыли туристы, которые делают разные странные заявления. Они не имеют статуса делегации. Также у них не запланированы никакие официальные встречи.

Что задумали в Венгрии?

По словам Подоляки, о Венгрии нужно сейчас как можно меньше говорить по крайней мере до 12 апреля, когда там состоятся парламентские выборы. А все эти приезды "венгерских делегаций" – элемент агрессивной предвыборной кампании, которую проводит венгерское правительство.

Обратите внимание! Недавно венгерские правоохранители захватили в заложники семь украинских инкассаторов и захватили две инкассаторские машины Ощадбанка, которые перевозили валюту и ценности из Австрии. Сейчас тамошнее правительство отказывается вернуть Украине средства и ценности.

В ЕС вполне осознают, что венгерское правительство фактически захватило украинские деньги. Но там призывают не вмешиваться в ситуацию по крайней мере до 12 апреля. Орбан попытается использовать что угодно в своей пропаганде.

Поэтому относимся к этому спокойно. В Венгрии ведут достаточно жесткую избирательную кампанию. Максимально спекулятивную. Она абсолютно в российском стиле,

– отметил Подоляк.

Венгерские граждане прибыли в Украину