Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що немає ніякої угорської делегації. До України прибули туристи, які роблять різні дивні заяви. Вони не мають статусу делегації. Також у них не заплановані жодні офіційні зустрічі.

Що задумали в Угорщині?

За словами Подоляки, про Угорщину потрібно зараз якнайменше говорити принаймні до 12 квітня, коли там відбудуться парламентські вибори. А всі ці приїзди "угорських делегацій" – елемент агресивної передвиборчої кампанії, яку проводить угорський уряд.

Зверніть увагу! Нещодавно угорські правоохоронці захопили в заручники семеро українських інкасаторів та захопили дві інкасаторські машини Ощадбанку, які перевозили валюту та цінності з Австрії. Наразі тамтешній уряд відмовляється повернути Україні кошти та цінності.

В ЄС цілком усвідомлюють, що угорський уряд фактично захопив українські гроші. Але там закликають не втручатися в ситуацію принаймні до 12 квітня. Орбан спробує використати будь-що у своїй пропаганді.

Тому ставимося до цього спокійно. В Угорщині ведуть достатньо жорстку виборчу кампанію. Максимально спекулятивну. Вона абсолютно в російському стилі,

– зауважив Подоляк.

Угорські громадяни прибули до України