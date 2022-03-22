Подоляк считает, что перед войной в России была слабая аналитика: неправильно оценили ресурсы

Михаил Подоляк поделился своими впечатлениями после переговоров с российской стороной. У Москвы слабое понимание современного мира в целом.

По словам советника главы ОП, объем аналитики, который у россиян был накануне войны показывает очень слабые позиции.

Кстати Мир уже нащупал мощнейшие инструменты влияния на российские элиты, – Подоляк

Роковая ошибка России

Подоляк подчеркнул, что захватчики допустили фатальные ошибки в аналитике.

Они неправильно оценивали и свои ресурсы, и ресурсы Украины,

– подчеркнул политик.

Поэтому у россиян очень тяжело идет слом стереотипов, в которых они жили в течение 8 лет.

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