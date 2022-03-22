Подоляк считает, что перед войной в России была слабая аналитика: неправильно оценили ресурсы
22 марта 2022 , 07:32Читати новину українською
Источник:телеграм Михаила Подоляка
Михаил Подоляк поделился своими впечатлениями после переговоров с российской стороной. У Москвы слабое понимание современного мира в целом.
По словам советника главы ОП, объем аналитики, который у россиян был накануне войны показывает очень слабые позиции.
Кстати Мир уже нащупал мощнейшие инструменты влияния на российские элиты, – Подоляк
Роковая ошибка России
Подоляк подчеркнул, что захватчики допустили фатальные ошибки в аналитике.
Они неправильно оценивали и свои ресурсы, и ресурсы Украины,
– подчеркнул политик.
Поэтому у россиян очень тяжело идет слом стереотипов, в которых они жили в течение 8 лет.
Интересно – Россия в Украине обречена / Цимбалюк в прямом эфире: