Об этом Подоляк сообщил 29 марта. Он отметил, что всегда будет благодарен автору супероружия Bayraktar.

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"Российская бронетехника безупречно горит в наших замечательных полях. И будет гореть дальше. Потому что "Байрактары" идеально решают любые задачи – незаметно, страшно, разрушительно. Всегда буду благодарен автору и отцу супероружия Халуку – за то, что мы победим", – написал Подоляк.

Как работает Bayraktar

В сети становятся вирусными видео, как Вооруженные Силы Украины с помощью беспилотников Bayraktar уничтожают технику оккупантов. Например, здесь можно просмотреть, как устройство превращает в мусор российский пункт управления огнем артиллерии.

Почему россияне боятся Bayraktar: смотрите видео