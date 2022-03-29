Про це Подоляк повідомив 29 березня. Він зазначив, що завжди буде вдячний авторові суперзброї Bayraktar.

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"Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо "Байрактари" ідеально розв'язують будь-які завдання – непомітно, страшно, руйнівно. Завжди буду вдячний автору та батькові суперзброї Халуку – за те, що ми переможемо", – написав Подоляк.

Як працює Bayraktar

У мережі стають вірусними відео, як Збройні Сили України за допомогою безпілотників Bayraktar знищують техніку окупантів. Наприклад, тут можна переглянути, як пристрій перетворює на сміття російський пункт управління вогнем артилерії.

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