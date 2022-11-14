Это – не конфликт, – Подоляк эмоционально высказался о "нейтралитете" некоторых стран

Некоторые страны до сих пор балансируют между осуждением развязанной Путиным войны и получением выгоды от сотрудничества с агрессором. В Офисе Президента прокомментировали решение некоторых государств "сохранить нейтралитет".

В интервью австрийской газете Der Standard советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал позицию Австрии.

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Подоляк прокомментировал позицию Австрии

Подоляк ответил на вопрос, можно ли оставаться нейтральным относительно войны России против украинцев.

Советник руководителя Офиса Президента подчеркнул, что это не вопрос нейтралитета, "это вопрос о том, хочется ли просто стоять в стороне, когда одна страна вторгается в другую, когда убивают людей, когда нарушают право людей на мирную жизнь в собственной стране".

Он отметил, что если некоторые в Австрии этого не понимают, то, возможно, стоит это объяснить:

Россия вторглась в Украину, Россия убивает людей, Россия посылает беспилотники и ракеты. Это – не конфликт. Позже никто не будет говорить о нейтралитете, а лишь о том, что в то время было принято решение стоять в стороне и наблюдать, как одна страна вторгается в другую. И именно такое решение приняла Австрия,

– заявил Подоляк.

Что известно о позиции Австрии: последние новости

В конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о странах, пытающихся сохранять нейтралитет.

Он отметил, что единственными странами, отказавшимися предоставлять Украине оружие для борьбы с российскими оккупантами, стали Австрия и Венгрия. В то время как некоторые страны ради предоставления ВСУ военной помощи даже изменяют законодательство, Вена и Будапешт решили попытаться "сохранить нейтралитет".

В начале ноября министр финансов Австрии Магнус Бруннер сообщил, что страна выделит десять миллионов евро для поддержки Украины.

Он подчеркнул, что помощь Украине является важным вопросом и вкладом в стабильность в Европе.

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