Подоляк заявил, что пропагандисты несут такую же ответственность за зверства, как и военные
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем военные РФ. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Подоляк призвал Москву снизить градус вражды
Подоляк написал в твиттере, что российская пропаганда годами растила в медиа ненависть к Украине. Из-за этого российские зрители хотят "чужой крови".
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Российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем военные. Они годами растили в медиа ненависть к Украине. Теперь российский зритель хочет чужой крови и не принимает отговорок,
– отметил советник главы ОП.
Подоляк призвал Россию снизить градус вражды, чтобы доказать готовность к продолжению мирных переговоров.
"Если Москва стремится продемонстрировать готовность к диалогу, она должна снизить градус вражды", – резюмировал он.
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