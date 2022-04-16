Подоляк жалуется, что ЕС дает не то оружие, которое нужно Украине: еще и слишком долго

Россия продолжает наращивать свою агрессию, поэтому Украине нужно оружие. Наше государство должно получить его не через месяц, а уже сейчас.

Несмотря на то, что Евросоюз предоставляет нам вооружение, это не то, что нужно. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Стоит прочитать "Люди настроены идти до конца": Онистрат сказал, чего не хватает на передовой

"Украина нуждается в оружии не через месяц – сейчас"

По его словам, Украина продолжает просить оружие. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам.

ЕС идет навстречу, но дает не то оружие, о котором просили,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, оружие едет слишком долго. "В эту игру можно играть долго, но выигрывает от нее точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас", – добавил советник главы ОП.

Кстати, как сообщили в министерстве иностранных дел оккупантов, Россия разослала ноту всем государствам, которые снабжают Украину оружием. Захватчики угрожают США и странам НАТО "непредсказуемыми последствиями" и обвиняют в "нарушении жестких принципов".

Кстати – Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому мощное оружие: смотрите видео