При этом участник переговорной делегации от Украины использовал достаточно художественный стиль. Однако в публикации он объяснил россиянину все достаточно доступно.

Заметьте Цель России – всех перессорить, она не ожидала единства украинцев и Запада, – Подоляк

Что именно написал Мединский

По мнению российского политика, украинские власти якобы имеют "ограниченный суверенитет". Якобы украинские переговорщики сами это понимают, когда они с ними общаются.

Они хитро говорят: "У нас несколько центров принятия решений. Понимайте как хотите". Мы понимаем, что одним из центров являются западные друзья,

– сказал Мединский журналистам.

Однако все же россиянин сделал неправильное предположение. Ведь, вероятно, говорилось о том, что Украиной не руководит какой-то диктатор.

Что ответил Подоляк

Советник главы офиса президента акцентировал на том, что в России очень немного центров принятия решений. Поэтому у них и проблемы.

Именно поэтому они настолько "продуманы", что явно ведут кое-кого на Голгофу. Или это специальный сговор элит для разрушения империи? Карфаген должен быть разрушен, не правда ли, господин Мединский?,

– отрезал Подоляк.

Следует заметить, что этот ответ понравился далеко не всем подписчикам политика. Некоторые из них писали, что Голгофа – не очень хорошая метафора.

Почему упоминание Голгофы считают неуместным

Это название холма на котором распяли Иисуса Христа. Другое название холма – "Голгота". По описаниям это место было где-то неподалеку от Иерусалима, однако точное место неизвестно.

Голгофа была упомянута во всех четырех канонических Евангелиях. По мнению пользователей твиттера, Подоляку не стоило вспоминать святое место и российского политика в одной публикации.

Другая публикация советника в этот день

Также Подоляк резко отреагировал на заявления главарей пророссийских квазиреспублик Донбасса. Те сказали, что якобы хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море.

Представитель ОП напомнил, что десятки тысяч людей там были убиты, а сотни тысяч горожан потеряли дом. Поэтому скорее украинские спецслужбы выпишут "горячие туры" каждому из этих кремлевских прихвостней.

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