При цьому, учасник переговорної делегації від України використав досить художній стиль. Однак у публікації він пояснив росіянину все досить доступно.
Зауважте Мета Росії – усіх пересварити, вона не очікувала єдності українців і Заходу, – Подоляк
Що саме написав Мединський
На думку російського політика, українська влада нібито має "обмежений суверенітет". Мовляв, українські переговорники самі це усвідомлюють, коли вони з ними спілкуються.
Вони хитро говорять: "У нас кілька центрів ухвалення рішень. Розумійте, як хочете". Ми розуміємо, що одним із центрів є західні друзі,
– сказав Мединський журналістам.
Проте все ж росіянин зробив неправильне припущення. Адже, ймовірно, мовилося про те, що Україною не керує якийсь диктатор.
Що відповів Подоляк
Радника голови офісу президента акцентував на тому, що в Росії дуже небагато центрів ухвалення рішень. Через це в них і проблеми.
Саме тому вони настільки "продумані", що явно ведуть декого на Голгофу. Чи це спеціальна змова еліт задля руйнування імперії? Карфаген має бути зруйнований, чи не так, пане Мединський?
– відрізав Подоляк.
Слід зауважити, що ця відповідь сподобалася далеко не всім підписникам політика. Дехто із них писав, що Голгофа – не дуже влучна метафора.
Чому згадку Голгофи вважають недоречною
Це назва пагорба на якому розіп'яли Ісуса Христа. Інша назва пагорбу – "Голгота". За описами, це місце було десь неподалік від Єрусалиму, проте точне місце невідоме.
Голгофа була згадана у всіх чотирьох канонічних Євангеліях. На думку користувачів твіттера, Подоляку не варто було згадувати святе місце та російського політика в одній публікації.
Інша публікація радника в цей день
Також Подоляк різко відреагував на заяви ватажків проросійських квазіреспублік Донбасу. Ті сказали, що нібито хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі.
Представник ОП нагадав, що десятки тисяч людей там були вбиті, а сотні тисяч містян втратили дім. Тому радше українські спецслужби випишуть "гарчі тури" кожному з цих кремлівських посіпак.
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