При цьому, учасник переговорної делегації від України використав досить художній стиль. Однак у публікації він пояснив росіянину все досить доступно.

Зауважте Мета Росії – усіх пересварити, вона не очікувала єдності українців і Заходу, – Подоляк

Що саме написав Мединський

На думку російського політика, українська влада нібито має "обмежений суверенітет". Мовляв, українські переговорники самі це усвідомлюють, коли вони з ними спілкуються.

Вони хитро говорять: "У нас кілька центрів ухвалення рішень. Розумійте, як хочете". Ми розуміємо, що одним із центрів є західні друзі,

– сказав Мединський журналістам.

Проте все ж росіянин зробив неправильне припущення. Адже, ймовірно, мовилося про те, що Україною не керує якийсь диктатор.

Що відповів Подоляк

Радника голови офісу президента акцентував на тому, що в Росії дуже небагато центрів ухвалення рішень. Через це в них і проблеми.

Саме тому вони настільки "продумані", що явно ведуть декого на Голгофу. Чи це спеціальна змова еліт задля руйнування імперії? Карфаген має бути зруйнований, чи не так, пане Мединський?

– відрізав Подоляк.

Слід зауважити, що ця відповідь сподобалася далеко не всім підписникам політика. Дехто із них писав, що Голгофа – не дуже влучна метафора.

Чому згадку Голгофи вважають недоречною

Це назва пагорба на якому розіп'яли Ісуса Христа. Інша назва пагорбу – "Голгота". За описами, це місце було десь неподалік від Єрусалиму, проте точне місце невідоме.

Голгофа була згадана у всіх чотирьох канонічних Євангеліях. На думку користувачів твіттера, Подоляку не варто було згадувати святе місце та російського політика в одній публікації.

Інша публікація радника в цей день

Також Подоляк різко відреагував на заяви ватажків проросійських квазіреспублік Донбасу. Ті сказали, що нібито хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі.

Представник ОП нагадав, що десятки тисяч людей там були вбиті, а сотні тисяч містян втратили дім. Тому радше українські спецслужби випишуть "гарчі тури" кожному з цих кремлівських посіпак.

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