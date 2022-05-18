Окупантам не вдасться здійснити свій цинічний намір. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Справжні варвари сучасності: окупанти зруйнували маріупольську синагогу

Ватажки проросійських кримінальних анклавів заявляють, що хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі. Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою. Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур",

– запевнив Подоляк.

Що цьому передувало

Ватажок однієї з квазіреспублік на Донбасі сказав, що разом зі своїми поплічниками-окупантами хоче створити в Маріуполі курорт біля моря. Завод "Азовсталь", який став символом нескореності українського народу, бойовики планують зруйнувати.

Окрім символічності меткомбінату є й інша причина, чому окупанти хочуть його знищити. "Азовсталь" – важливий промисловий комплекс для України. Росіяни хочуть, аби після деокупації Маріуполя, наша країна втратила важливе підприємство. Тому на кістках мирних українців та відважних захисників вони прагнуть побудувати парк.

До речі, маріонетки Кремля наївно сподіваються, що розвинути курорт їм допоможе Росія. Цього не станеться і яскравим підтвердженням є окупований Крим. До 2014 року півострів був процвітаючим курортом. Тепер же він занепадає.

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Останні новини з захопленого Маріуполя

Станом на 18 травня у Маріуполі залишається чверть довоєнного населення. Російські окупанти не випускають їх на підконтрольну Україні територію та розповідають байки про ситуацію в країні. Путінські бійці кажуть цивільним, що війна була лише на Донеччині, а Київ захопили без бою. Загалом російська пропаганда працює у місті по максимуму.

18 – 21 травня окупанти планують звести до Маріуполя лояльних іноземних журналістів. Вони покажуть медійникам знищене місто і звинуватять у цьому Збройні Сили України.

У ВООЗ попередили про загрозу поширення у Маріуполі холери, а все через зруйновану систему водопостачання. Зараз на вулицях міста – болото, а питна вода змішалася з каналізаційною.

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