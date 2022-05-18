Оккупантам не удастся осуществить свое циничное намерение. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Предводители пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишены крыши над головой. Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур",

– заверил Подоляк.

Что этому предшествовало

Главарь одной из квазиреспублик на Донбассе сказал, что вместе со своими приспешниками-оккупантами хочет создать в Мариуполе курорт у моря. Завод "Азовсталь", ставший символом непокоренности украинского народа, боевики планируют разрушить.

Кроме символичности меткомбината есть и другая причина, почему оккупанты хотят его уничтожить. "Азовсталь" – важный промышленный комплекс для Украины. Россияне хотят, чтобы после деоккупации Мариуполя наша страна потеряла важное предприятие. Поэтому на костях мирных украинцев и отважных защитников стремятся построить парк.

Кстати, приспешники Кремля наивно надеются, что развить курорт им поможет Россия. Этого не произойдет и ярким подтверждением является оккупированный Крым. До 2014 года остров был преуспевающим курортом. Теперь же он приходит в упадок.

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Последние новости из захваченного Мариуполя

На 18 мая в Мариуполе остается четверть довоенного населения. Российские оккупанты не выпускают их на подконтрольную Украине территорию и рассказывают басни о ситуации в стране. Путинские бойцы говорят гражданским, что война была только в Донецкой области, а Киев захватили без боя. В общем, российская пропаганда работает в городе по максимуму.

18 – 21 мая оккупанты планируют привезти в Мариуполь лояльных иностранных журналистов. Они покажут медийщикам уничтоженный город и обвинят в этом вооруженные силы Украины.

В ВОЗ предупредили об угрозе распространения в Мариуполе холеры, а все из-за разрушенной системы водоснабжения. Сейчас на улицах города – болото, а питьевая вода смешалась с канализационной.

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