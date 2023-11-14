24 Канал продолжает следить за информационными кампаниями в стране-агрессорке, чтобы лучше понимать настроения врага. В подборке с "исповедями" российских пропагандистов можно увидеть, как пособники Кремля устали от тотальной лжи.

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В России воют на Шойгу

Пропутницкий блогер Юрий Подоляка назвал контору Шойгу "трусливой" и "вредительской" после того, как в российском минобороны заявили, что через 2 дня отремонтируют пораженный корвет "Аскольд".

"Подобными заявлениями вы рождаете большую проблему. Все (российские – 24 Канал) офицеры призывают вас прекратить врать и говорить, что у нас все прекрасно, докладывая "вверх". Тотальная ложь лишь усугубляет проблемы, которые ложатся на плечи всего (российского – 24 Канал) народа. Это происходит потому, что высшее руководство России затем на основе этой информации будет принимать решения, которые не будут приносить ожидаемые результаты", – не подбирал слова пропагандист.

В то же время, интересно, что ранее Подоляка был причастен к распространению самой неуклюжей российской пропаганды в стиле "Польша хочет захватить Запад Украины" и "регионы не слушают Киев". До 2014 года российский предатель жил на территории Украины, однако после первой вспышки войны выехал на территорию агрессора. На сегодня на него наложены санкции.

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Теперь же его риторика отдаленно напоминает упреки Евгения Пригожина в российском командовании, что может свидетельствовать о том, что одна из башен Кремля продолжает расшатывать лодку, в которой сидит Шойгу.

Какую пропаганду пытается распространять Кремль