24 Канал продолжает следить за информационными кампаниями в стране-агрессорке, чтобы лучше понимать настроения врага. В подборке с "исповедями" российских пропагандистов можно увидеть, как пособники Кремля устали от тотальной лжи.
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В России воют на Шойгу
Пропутницкий блогер Юрий Подоляка назвал контору Шойгу "трусливой" и "вредительской" после того, как в российском минобороны заявили, что через 2 дня отремонтируют пораженный корвет "Аскольд".
"Подобными заявлениями вы рождаете большую проблему. Все (российские – 24 Канал) офицеры призывают вас прекратить врать и говорить, что у нас все прекрасно, докладывая "вверх". Тотальная ложь лишь усугубляет проблемы, которые ложатся на плечи всего (российского – 24 Канал) народа. Это происходит потому, что высшее руководство России затем на основе этой информации будет принимать решения, которые не будут приносить ожидаемые результаты", – не подбирал слова пропагандист.
В то же время, интересно, что ранее Подоляка был причастен к распространению самой неуклюжей российской пропаганды в стиле "Польша хочет захватить Запад Украины" и "регионы не слушают Киев". До 2014 года российский предатель жил на территории Украины, однако после первой вспышки войны выехал на территорию агрессора. На сегодня на него наложены санкции.
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Теперь же его риторика отдаленно напоминает упреки Евгения Пригожина в российском командовании, что может свидетельствовать о том, что одна из башен Кремля продолжает расшатывать лодку, в которой сидит Шойгу.
Какую пропаганду пытается распространять Кремль
- После громких обсуждений статьи Валерия Залужного, посвященной итогам летней кампании 2023 года, Россия попыталась запустить в информационное поле ИПСО по поводу "конфликта" между Залужным и Владимиром Зеленским. Это далеко не первая попытка Кремля продвигать этот месседж, но отдельные издания, среди которых New York Times, помогают ему раскручивать.
- Также недавно в российских СМИ произошел громкий инцидент: главные издания страны почему-то сообщили своим читателям об "отрицательном наступлении" оккупационных войск на левом берегу Херсона, где начали продвигаться Силы обороны. Однако через несколько часов пропагандисты "извинились" перед своими читателями за "ложную" информацию, очевидно получив от какого-то из высокопоставленных должностных лиц выговор.
- Между тем, на российском телевидении не прекращаются круглосуточные истерики пропагандистов, ожидающих от оккупационной армии "сожжения Берлина" за поставку Украине сбои. Вероятно, таким специфическим способом Кремль пытается сделать россиян более озлобленными на Запад.