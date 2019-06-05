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      Подорвали сами себя: в сети появилось видео очередного позора боевиков

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      Боевики на Донбассе подорвали сами себя
      Боевики на Донбассе подорвали сами себя / Getty images

      Неумение обращаться с оружием для пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе стало роковым. Они так пытались выстрелить, что сами себя ликвидировали.

      Видео "операции" боевиков опубликовал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

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      "Операция "самоликвидация" представителей российско-оккупационных войск на Донбассе. Отличный выстрел! Не останавливайтесь!"– написал он.

      В пресс-службе штаба Объединенных сил сообщили, что 4 июня двое украинских защитников погибли и трое получили ранения в результате обстрелов боевиков. Утром 5 июня оккупанты убили еще одного воина ОС. Во время утреннего заседания Верховной Рады депутаты минутой молчания почтили память погибших. В мае на войне погибли 8 защитников Украины.

      Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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