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      Підірвали самі себе: у мережі з'явилось відео чергової ганьби бойовиків

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      Бойовики на Донбасі підірвали самі себе
      Бойовики на Донбасі підірвали самі себе / Getty images

      Невміння поводитись зі зброєю для проросійських бойовиків на окупованому Донбасі стало фатальним. Вони так намагались вистрілити, що самі себе ліквідували.

      Відео "операції" бойовиків опублікував офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook.

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      "Операція "самоліквідація" представників російсько-окупаційних військ на Донбасі. Відмінний постріл! Не зупиняйтеся!" – написав він.

       

      У прес-службі штабу Об’єднаних сил, що 4 червня  двоє українських захисників загинули та троє зазнали поранень через обстріли бойовиків. Вранці 5 червня окупанти вбили ще одного воїна ОС. Під час ранкового засідання Верховної Ради депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.  У травні на війні загинули 8 захисників України


      Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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