Бывший глава Верховной Рады отметил, что руководство правящей фракции и представители Офиса Президента "давили" на народных депутатов. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
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Ко мне подошли около 50 моих коллег, которые проголосовали зеленой (кнопкой – 24 канал). И сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, нас убеждали, назовем это так, что вы должны проголосовать,
– сказал нардеп.
Зарплата Разумкова в должности спикера
Дмитрий Разумков проработал в должности спикера парламента с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. За этот период его зарплата составила:
- 2019 год – 178 528 гривен;
- 2020 год – 547 563 гривны;
- 2021 год – 485 751 гривна.
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Отставка Разумкова: что известно
- Официальная процедура отзыва Разумкова с должности спикера стартовала 4 октября. Уже 5 октября его отстранили от ведения заседаний на 2 дня.
- На внеочередном заседании 7 октября парламентарии проголосовали за отставку Разумкова с должности председателя Рады. В "Слуге народа", заявили, что он отступил от общих принципов и больше не является членом команды.
- Сам уже экс-председатель Рады в своей речи напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились. Напоследок Разумков призвал всех оставаться людьми.