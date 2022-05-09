Они с позором под крики фашисты просто уехали, – активистка

Активистка Ирина Земляна на своей странице в фейсбуке рассказала, как 9 мая сорвали возложение цветов к советскому памятнику в столице Польши.

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Она сообщила, что вместе с другими активистами вплотную подошла к российскому послу. После этого они разлили на себя искусственную кровь.

Активистка Земляна заявила, что искусственная кровь попала на посла России. Она также рассказала, что Сергей Андреев пришел не сам, а со своим муртадом, на которого тоже попала искусственная кровь.

Земляна заявила, что активисты не дали россиянам возложить венок и цветы, после чего те скрылись.

Они с позором под крики фашисты просто уехали и мы не дали им возложить цветы,

– рассказала она.

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В преддверии 9 мая посольство России в Польше объявило, что "вынуждено ограничить" формат мероприятий до "дня победы" из-за угроз в социальных сетях.

В течение 8 – 9 мая в Варшаве прошли масштабные акции в поддержку Украины. Поэтому россияне в Польше банально боялись подойти к украинцам.

Вместе с тем, российский посол Сергей Андреев решил продемонстрировать преданность президенту России Владимиру Путину. Он всячески пытался попасть на кладбище советских воинов, чтобы возложить цветы.

Когда он только прибыл, его окружили активисты, в результате чего даже возникла схватка. После того как посла России облили красной краской, он выразил поддержку Путину.

"Я горжусь своим президентом. Эти территории не принадлежат Украине", – заявил Андреев, имея в виду оккупированные территории ОРДЛО.

Примечательно, что инцидент с послом осветили российские пропагандистские СМИ. В их сюжетах отсутствует звук, ведь активисты кричали в его адрес "фашисты" и "Путин х**ло".

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