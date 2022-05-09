Вони з ганьбою під крики фашисти просто поїхали, – активістка

Активістка Ірина Земляна на своїй сторінці у фейсбуці розповіла, як 9-го травня зірвали покладання квітів до радянського пам'ятника у столиці Польщі.

До теми У Варшаві напали на російського посла: облили червоною фарбою

Вона повідомила, що разом з іншими активістами впритул підійшла до російського посла. Після цього вони розлили на себе штучну кров.

Активістка Земляна заявила, що штучна кров потрапила на посла Росії. Вона також розповіла, що Сергій Андрєєв прийшов не сам, а зі своїм посіпакою, на якого теж потрапили штучна кров.

Земляна заявила, що активісти не дали росіянам покласти вінок та квіти, після чого ті втекли.

Вони з ганьбою під крики фашисти просто поїхали і ми не дали їм покласти квіти,

– розповіла вона.

У Варшаві напали на російського посла: що відомо

Напередодні 9 травня посольство Росії у Польщі оголосило, що "змушене обмежити" формат заходів до "дня перемоги" через погрози в соціальних мережах.

Протягом 8 – 9 травня у Варшаві відбулися масштабні акції на підтримку України. Через це росіяни в Польщі банально боялися підійти до українців.

Разом з тим, російський посол Сергій Андрєєв таки вирішив продемонструвати відданість президенту Росії Володимиру Путін. Він всіляко намагався потрапити на цвинтар радянських воїнів, щоб покласти квіти.

Коли він тільки прибув, то його оточили активісти, внаслідок чого навіть виникла сутичка. Після того, як посла Росії облили червоною фарбою, він висловив підтримку Путіну.

"Я пишаюся своїм президентом. Ці території не належать Україні", – заявив Андрєєв, маючи на увазі окуповані території ОРДЛО.

Цікаво, що інцидент з послом висвітлили російські пропагандистські ЗМІ. У їх сюжетах відсутній звук, адже активісти кричали на його адресу "фашисти" й "Путін х**ло".

Дізнайтесь більше – у Варшаві російського посла облили червоною фарбою: дивіться відео