Инцидент случился в 6-этажке на улице 37/8. О пожаре на 3 этаже дома сообщили спасателям в 14:48.

Другой случай Из-за наследства: буковинец поджег дом с 4-летней племянницей



В здание заходят пожарные / Фото ГСЧС

Никто не пострадал

В результате пожара никто не пострадал. Из-за задымления 5 людям пришлось спуститься на улицу по лестнице.

Еще одного пожилого мужчину выносили на руках. Ему примерно 63 года (родился в 1958 году).

Огонь полностью потушили в 16:07. Официально причину возгорания не называли.



Спасатели выносят мужчину из здания / Фото ГСЧС

В местных телеграм-каналах сообщили, что подожгла комнату девушка, которая поссорилась с матерью. Также отметили, что в этот момент там был 5-летний сын.

Спасатель в квартире, где произошел пожар / Фото ГСЧС

Обратите внимание! 5 октября 2020 года сообщили, что в Киеве мужчина поджег квартиру после ссоры с женой. Там в этот момент также был 6-летний ребенок, который погиб.