Инцидент произошел возле одного из развлекательных заведений Хмельницкого. Сейчас юноша находится на стационарном лечении. Он обратился в полицию 27 ноября и написал заявление о причинение ему травм.

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В Хмельницком неизвестно жестоко напали на парня

Парень обратился в полицию 27 ноября и написал заявление о причинение ему травм.

Заявитель сообщил, что неизвестный на выходе из ночного клуба поджег ему волосы и лицо. Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении,

– сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений.

Сейчас полиция:

устанавливает все обстоятельства произошедшего;

изучает видео с камер наблюдения вблизи ночного клуба.

Обратите внимание! Если злоумышленников найдут и докажут вину, то им грозит штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы до 200 часов, или исправительные работы до года. Более того, может грозить арест на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Кратко о подобных печальных инцидентах