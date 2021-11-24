Инцидент, который рассматривали служители Фемиды, произошел еще в марте 2020 года. Тогда потерпевшая вместе с оператором выполняла редакционное задание в городе Красилов.

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У журналистки произошел конфликт с местным предпринимателем

Журналистка работала над материалом о ходе карантина, а также, каково положение дел с торговлей лекарствами и средствами защиты. В ходе съемок сюжета у женщины произошел конфликт с местным предпринимателем в одном из магазинов.

Бизнесмен выкрутил журналистке руку

Мужчина не смог предоставить документы на защитные маски, которыми торговал. После этого бизнесмен начал выкручивать журналистке руки, нанеся травмы.

Суд признал подозреваемого виновным в насилии и назначил приговор – 2 года лишения свободы. Однако от реального заключения мужчина был освобожден, заменив срок на условный – с испытанием. Также агрессивный бизнесмен должен выплатить потерпевшей моральный ущерб.

Любопытно! 20 тысяч гривен морального возмещения журналистка получила на этапе расследования.

Тем временем Корниенко намекнул, что отдельные нардепы уже нарушают карантин в Раде, несмотря на новые правила.

Коротко о последних нарушениях карантина: