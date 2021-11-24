Инцидент, который рассматривали служители Фемиды, произошел еще в марте 2020 года. Тогда потерпевшая вместе с оператором выполняла редакционное задание в городе Красилов.
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У журналистки произошел конфликт с местным предпринимателем
Журналистка работала над материалом о ходе карантина, а также, каково положение дел с торговлей лекарствами и средствами защиты. В ходе съемок сюжета у женщины произошел конфликт с местным предпринимателем в одном из магазинов.
Бизнесмен выкрутил журналистке руку
Мужчина не смог предоставить документы на защитные маски, которыми торговал. После этого бизнесмен начал выкручивать журналистке руки, нанеся травмы.
Суд признал подозреваемого виновным в насилии и назначил приговор – 2 года лишения свободы. Однако от реального заключения мужчина был освобожден, заменив срок на условный – с испытанием. Также агрессивный бизнесмен должен выплатить потерпевшей моральный ущерб.
Тем временем Корниенко намекнул, что отдельные нардепы уже нарушают карантин в Раде, несмотря на новые правила.
Коротко о последних нарушениях карантина:
- В Кировоградской области полиция составила протоколы на учителей, работавших вопреки запрету. Педагоги ходили на работу без прививки против коронавируса.
- Неприятный инцидент произошел в столице Украины. Там клиентка без маски обматерила провизора за замечания.
- В больнице Прикарпатья медработница организовала бизнес – она подделывала справки о вакцинации.
- Тем временем на Закарпатье пассажирам продавали фальшивые экспресс-тесты на коронавирус.