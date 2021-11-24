Інцидент, який розглядали служителі Феміди трапився ще у березні 2020 року. Тоді потерпіла разом з оператором виконувала редакційне завдання у місті Красилів.
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У журналістки стався конфлікт з місцевим підприємцем
Журналістка працювала над матеріалом про перебіг карантин, а також, який стан справ з торгівлею ліками та засобами захисту. Під час зйомок сюжету жінки стався конфлікт з місцевим підприємцем в одному з магазинів.
Бізнесмен викрутив журналістці руку
Чоловік не зміг надати документи на захисні маски, якими торгував. Після цього бізнесмен почав викручувати журналістці руки, завдавши травми.
Суд визнав підозрюваного винним у насиллі та призначив вирок – 2 роки позбавлення волі. Проте від реального ув'язнення чоловіка звільнили, замінивши термін на умовний – з випробуванням. Також агресивний бізнесмен має виплатити потерпілій моральну шкоду.
Тим часом Корнієнко натякнув, що окремі нардепи вже порушують карантин у Раді, попри нові правила
Коротко про останні порушення карантину:
- На Кіровоградщині поліція склала протоколи на вчителів, які працювали попри заборону. Освітяни ходили на роботу без щеплення проти коронавірусу.
- Неприємний інцидент стався у столиці України. Там клієнтка без маски облаяла провізорку за зауваження.
- У лікарні Прикарпаття медпрацівниця організувала бізнес – вона підробляла довідки про вакцинацію.
- Тим часом на Закарпатті пасажирам продавали фальшиві експрес-тести на коронавірус.