Інцидент трапився біля одного із розважальних закладів Хмельницького. Наразі юнак перебуває на стаціонарному лікуванні. Він звернувся в поліцію 27 листопада та написав заяву про спричинення йому травм.

Читайте також Напав на журналістку на зйомці про карантин: на Хмельниччині засудили підприємця

У Хмельницькому невідомо жорстоко напали на хлопця

Заявник повідомив, що невідомий на виході з нічного клубу підпалив йому волосся і обличчя. Наразі потерпілий перебуває на стаціонарному лікуванні,

– повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.

Наразі поліція:

встановлює всі обставини події;

вивчає відео з камер спостереження поблизу нічного клубу.

Зверніть увагу! Якщо зловмисників знайдуть та доведуть провину, то їм загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи до 200 годин, або виправні роботи до року. Ба більше, може загрожувати арешт на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років.

Коротко про подібні сумні інциденти