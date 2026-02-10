В САП ответили, подготовили ли подозрение Ермаку
- Глава САП Александр Клименко отрицает наличие подготовленного подозрения для Андрея Ермака, подчеркивая незаконность анонсирования подозрений.
- После увольнения с должности Ермак находится в Киеве, ведет непубличную жизнь с усиленной охраной, и встречается с различными политическими фигурами.
Во время пресс-брифинга глава САП Александр Клименко заявил, готово ли подозрение бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. А также рассказал о проблеме давления на антикоррупционные органы.
Об этом его спросила журналистка Новости.LIFE во время пресс-брифинга "Результаты НАБУ и САП в || полугодии 2025 года".
Готовили ли подозрение Ермаку?
Глава Спрециализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко опроверг информацию о наличии подготовленного подозрения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.
Мы никогда не анонсируем и не анонсируем подозрений. Во-первых, это незаконно, ведь нарушает презумпцию невиновности. Поэтому я не понимаю, какого ответа ожидают от нас: что мы скажем, что такого-то числа будет подозрение? Это невозможно,
– заявил Клименко.
Глава САП также отметил, что давление на антикоррупционные органы является системной проблемой. По его словам, под подозрение часто попадают чиновники, которые принимают ключевые решения по развитию страны и распределению ресурсов.
Он добавил, что многие расследования против детективов до сих пор не завершены: люди остаются под подозрениями, применяются меры пресечения, а часть производств продолжается, и такая ситуация, по его мнению, еще долго будет преследовать систему.
Где сейчас Ермак и чем занимается?
После увольнения с должности главы Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что планирует мобилизоваться на фронт, но этого не сделал. В феврале стало известно, что он находится в Киеве, ведет непубличную жизнь и имеет усиленную охрану.
Журналист Михаил Ткач сообщил, что Ермак придерживается дисциплины и ежедневно посещает спортзал. Также он провел около трех часов в жилом комплексе, где живет секретарь СНБО Рустем Умеров. По словам Умерова, встреча была общей, без конкретных договоренностей.
Кроме того, Ермак встречался с советником президента по вопросам стратегии Александром Камышиным. Его адвокат Игорь Фомин посетил Израиль, где встречался с адвокатом Тимура Миндича, бывшего совладельца "Квартал 95" и фигуранта дела "Мидас". Фомин летел в Тель-Авив вместе с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.