Соответствующая информация появилась 20 декабря. В частности, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны дал срочный брифинг.

К теме Порошенко объявили подозрение в государственной измене

СБУ рассказала подробности о подозрении Порошенко в госизмене

Как рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец, производство начинали расследовать сотрудники Службы безопасности Украины, однако впоследствии его передали в ГБР. По словам Швеца, троим ранее уже сообщили о подозрении, а 20 декабря подозрение получил нардеп и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Хочу сказать, что это была системная работа. Но она еще не завершена. Уголовное производство расследуется. Мы будем информировать о дальнейших деталях,

– сказал начальник Главного следственного управления СБУ.

Брифинг СБУ: смотрите видео

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Кстати, на сайте политсилы Петра Порошенко указано, что он уехал в Польшу и Турцию. Александр Турчинов заявил, что власти якобы знали о его заранее запланированных встречах с вселенским патриархом и европейскими лидерами. Но в ГБР все равно пошли на вручение повестки на очередной допрос.

Обратите внимание! 17 декабря ГБР пыталось вручить подозрение Петру Порошенко. Но он фактически убегал от следователей.

Что этому предшествовало

20 декабря пятому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене Сначала эту информацию обнародовал Александр Турчинов. Он же назвал дело сфабрикованным.

Также Турчинов заявил, что подозрение Порошенко подписывала не генпрокурор Ирина Венедиктова. Якобы это сделал "ее заместитель по фамилии Симоненко". Подозрение нардепу могли направить по почте, поскольку он находится за пределами страны.

Впоследствии 24 каналу в правоохранительных органах подтвердили информацию об объявлении Петру Порошенко подозрения.

По словам Турчинова, говорится об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014 – 2015 годов. По мнению политика: "Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны".

Кравчук о Порошенко и ГБР – смотрите видео