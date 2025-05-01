В Харькове работник ТЦК получил подозрение от полиции за то, что ударил мужчину в живот

Работников ТЦК, которые нарушают правила оповещения и мобилизации граждан, начали привлекать к ответственности. Так подозрение за предоставление телесных повреждений мужчине во время проверки документов получил сотрудник Харьковского ТЦК и СП.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области. Правоохранители подозревают служащего в совершении хулиганства.

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Работник ТЦК получил подозрение

Полицейские во время мониторинга социальных сетей 11 мая обнаружили видео, на котором член группы оповещения Харьковского ТЦК и СП ударил в живот гражданского мужчину. Физическую силу против задержанного люди в военной форме применили во время проверки документов.

Правоохранители установили, что инцидент произошел на одной из улиц Харькова. Во время общения между работниками ТЦК и местным жителем возник конфликт. В какой-то момент мужчина в форме ударил того, чьи военно-учетные документы проверял.

Удалось установить и личность потерпевшего. Это учитель истории из Харькова. С заявлением о применении силы со стороны работников ТЦК он обратился в полицию.

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Полицейские отреагировали на событие и внесли этот факт в Единый реестр досудебных расследований. Против сотрудника Харьковского ТЦК начато уголовное производство.

За содеянное работнику ТЦК и СП может грозить до пяти лет ограничения свободы. В полиции Харьковской области отметили, что в рамках действующего законодательства правоохранители реагируют на сигналы о возможном нарушении прав граждан.

Напомним, в обязанностях работников ТЦК и СП нет задержания так называемых "уклонистов". Ведомство лишь должно координировать мобилизационный процесс. Однако представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин отметил, что работникам иногда приходится задерживать людей из-за "несоблюдения ими правил воинского учета".