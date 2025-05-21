Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області. Правоохоронці підозрюють службовця у вчиненні хуліганства.

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Працівник ТЦК отримав підозру

Поліцейські під час моніторингу соціальних мереж 11 травня виявили відео, на якому член групи оповіщення Харківського ТЦК і СП вдарив у живіт цивільного чоловіка. Фізичну силу проти затриманого люди у військовій формі застосували під час перевірки документів.

Правоохоронці встановили, що інцидент відбувся на одній з вулиць Харкова. Під час спілкування між працівниками ТЦК та місцевим мешканцем виник конфлікт. У якийсь момент чоловік у формі вдарив того, чиї військово-облікові документи перевіряв.

Вдалося встановити й особу потерпілого. Це вчитель історії з Харкова. Із заявою про застосування сили з боку працівників ТЦК він звернувся до поліції.

Працівник ТЦК вдарив цивільного в Харкові: дивіться відео

Поліціянти відреагували на подію та внесли цей факт в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Проти співробітника Харківського ТЦК розпочато кримінальне провадження.

За скоєне працівнику ТЦК та СП може загрожувати до п’яти років обмеження волі. У поліції Харківської області зазначили, що в межах чинного законодавства правоохоронці реагують на сигнали про можливе порушення прав громадян.

Нагадаємо, в обов'язках працівників ТЦК і СП немає затримання так званих "ухилянтів". Відомство лише має координувати мобілізаційний процес. Однак речник Полтавського ТЦК Роман Істомін зазначив, що працівникам іноді доводиться затримувати людей через "недотримання ними правил військового обліку".