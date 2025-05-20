Про це розповідає 24 Канал з посиланням на речника Полтавського обласного територіального центру комплектування Романа Істоміна для hromadske. В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація.

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У ТЦК розвінчали міф про "вилови" на вулицях

У цей час працівники територіальних центрів комплектування можуть вручати повістки, але "ловити ухилянтів" – не їхнє завдання.

В ідеалі громадяни мали б дотримуватися закону, а не чекати, поки прийдуть сильні хлопці з ТЦК й будуть їх ловити,

– зазначив Істомін.

За його словами, нині ТЦК виконують і функції, які їм не зовсім властиві – через недотримання громадянами законів.

Також він пояснив, що функції ТЦК не можна повністю передати рекрутинговим центрам, адже ті займаються лише набором на контрактну службу, а не мобілізацією.

ТЦК – це ще й місток між цивільними та військовими. Саме вони ведуть офіційне спілкування з родинами військовослужбовців, зокрема з близькими полеглих, зниклих безвісти або тих, хто на передовій. Це передбачає пересилання документів, організацію допомоги та координацію в умовах війни.

Крім того, ТЦК відповідають і за матеріальне забезпечення підрозділів, які самостійно не можуть налагодити свою логістику.