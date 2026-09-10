Как сообщает "Суспильне", судебное заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству адвокатов подозреваемого из-за возможности разглашения государственной тайны и сведений о дислокации воинской части.

Каковы подробности следствия и приговора?

Прокурор Сергей Новиков просил о открытом рассмотрении дела, а защита фигуранта заявила, что он не признает вины, и отметила, что один из подозреваемых по этому делу имеет звание Героя Украины.

В случае внесения залога на подозреваемого наложили ряд обязательств, в частности, являться по вызову следователя, сообщать об изменении места жительства, сдать паспорт для выезда за границу и не общаться с потерпевшим.

Следствие обвиняет фигурантов в незаконной слежке и проникновении в автомобиль офицера в ночь с 27 на 28 августа 2026 года в Харькове.

Обстоятельства инцидента и проверка правоохранительных органов

По данным Офиса генерального прокурора, трое бывших сотрудников правоохранительных органов, которые в настоящее время являются военнослужащими Сил обороны, подбросили в автомобиль Ширшина около 30 пакетов с каннабисом и веществом PVP. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Александр Ширшин сразу подчеркнул, что никогда не употреблял и не распространял наркотики, а также сообщил о предыдущих случаях слежки за ним и проникновения неизвестных в его дом весной.

В 16-м армейском корпусе встали на защиту офицера, охарактеризовав его как принципиального человека.

Начальник полиции Харьковской области Петр Токар сообщил, что полицейские, которые 28 августа остановили автомобиль Ширшина и обнаружили запрещенные вещества, прошли служебную проверку и проверку на полиграфе. По результатам проверки их причастность к фальсификации доказательств или подброске наркотиков опровергнута.

Напомним, что буквально накануне мы писали о том, что трем военнослужащим было предъявлено подозрение по делу о подброске запрещенных веществ Ширшину. Сам Александр Ширшин возглавил батальон 47-й бригады в июле 2024 года, а в мае 2025 года подал рапорт об увольнении из-за, по его словам, необоснованных решений командования, приводивших к провалам и потерям.

После этого Генштаб назначил проверку. В августе 2026 года суд отменил приказ о дисциплинарном взыскании в отношении Ширшина, признав его незаконным. В ходе проверки подтвердились озвученные им проблемы, а обстоятельства возможного проступка военнослужащего должным образом не установлены.