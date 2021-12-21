Накануне издание опубликовало полный текст подозрения Порошенко. Документ содержит 32 страницы и начинается с преамбулы об учреждении ООН.

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Детали подозрения Порошенко

В подозрении говорится о том, что Офис генпрокурора установил, что "24 октября 1945 года вступил в силу устав Организации Объединенных Наций, подписанный 26 июня 1945 года, которым фактически создана ООН".

На 1 странице речь идет о создании ООН / Фото с сайта "УП"

Однако такая точность касается не всего изложенного в документе. В частности, на 22 странице созыв заседания Совета по нацбезопасности и обороне датировали 2021 вместо 2014.

"Так, 3 ноября 2021 года Президентом Украины Порошенко Петром Алексеевичем созвано заседание СНБО, а также даны соответствующие указания должностным лицам секретариата СНБО относительно созыва и проведения 4 ноября 2014 года заседания СНБО по вопросам обеспечения энергетической безопасности государства и неотложным мерам устойчивого проведения отопительного сезона 2014–2015 годов".

На 2 странице неправильно указана дата заседания СНБО / Фото с сайта "УП"

Подозрение Порошенко из-за участия в "угольном деле": коротко

Александр Турчинов 20 декабря заявил, что Порошенко объявили подозрение в госизмене. Документ подписывала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а "ее заместитель Симоненко".

В команде пятого президента дело назвали сфабрикованным.

По версии следствия, в 2014–2015 годах Порошенко использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Далее по требованию России он подписал контракт на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.

В то же время в ГБР пояснили, что Порошенко подозревают в сговоре с высшим российским руководством.

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