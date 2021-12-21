Напередодні видання опублікувало повний текст підозри Порошенку. Документ містить 32 сторінки та розпочинається з преамбули про заснування ООН.

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Деталі підозри Порошенку

У підозрі йдеться про те, що Офіс генпрокурора встановив, що "24 жовтня 1945 року набув чинності статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 року, яким фактично створено ООН".



На 1 сторінці йдеться про створення ООН / Фото зі сайту "УП"

Однак така точність стосується не всього, викладеного у документі. Зокрема, на 22 сторінці скликання засідання Ради з нацбезпеки та оборони датували 2021 року замість 2014.

"Так, 3 листопада.2021 року Президентом України Порошенком Петром Олексійовичем скликано засідання РНБО, а також надано відповідні вказівки посадовим особам секретаріату РНБО щодо скликання й проведення 4 листопада 2014 року засідання РНБО з питань забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладних заходів сталого проведення опалювального сезону 2014 – 2015 років".



На 2 сторінці неправильно вказана дата засідання РНБО / Фото зі сайту "УП"

Підозра Порошенку через участь у "вугільній справі": коротко

Олександр Турчинов 20 грудня заявив, що Порошенку оголосили підозру у держзраді. Документ підписувала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а "її заступник Симоненко".

У команді п'ятого президента справу назвали сфабрикованою.

За версією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко використав свої повноваження президента, аби незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Далі на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.

Водночас у ДБР пояснили, що Порошенка підозрюють у змові з вищим російським керівництвом.

До теми – підозра Порошенку: дивіться відео