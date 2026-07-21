Об этом 21 июля сообщили НАБУ и САП.

Каковы детали схемы?

Следствие установило, что в 2024 году Национальной гвардии потребовался склад для хранения продовольствия. Вместо того чтобы приобрести его напрямую у владельцев, должностные лица НГУ договорились с предпринимателями. Последние купили помещение через подконтрольную компанию, а затем перепродали его НГУ с искусственной переплатой в размере более 143 миллионов гривен.

Чтобы придать сделке видимость законности, сообщники привлекли оценщиков, которые за "вознаграждение" подделали отчет об оценке имущества. Полученные средства вывели через компании с признаками фиктивности и распределили между участниками схемы,

– пояснили в НАБУ.

Кроме того, следствие также считает, что те же предприниматели в сговоре с военными незаконно завладели еще более чем 7 миллионами гривен. Произошло это во время закупок солнечных электростанций и шин для воинских частей.

Установлено, что на присвоенные средства национальные гвардейцы приобрели автомобили Mercedes-Benz AMG GLE, Toyota Land Cruiser 300 и Audi Q8. Также были приобретены земельные участки под Киевом, двухуровневая квартира площадью более 130 квадратных метров в столице и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тысяч долларов.

Кому вручили уведомления о подозрении и что грозит фигурантам?

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении:

заместителю директора департамента логистики Главного управления НГУ,

начальнику Центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместителю,

двум владельцам частных компаний,

директору подконтрольной предпринимателям фирмы,

двум оценщикам.

Их подозревают в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

На приобретенное имущество и изъятые у предпринимателей 340 тысяч долларов США и 99,7 тысячи евро наложен арест. Должностных лиц Нацгвардии отстранили от должностей после проведения первых обысков в мае 2025 года. В настоящее время следствие продолжается.

Вручение подозрений фигурантам / Фото НАБУ и САП

Ранее о подозрении сообщили бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности "Энергоатома" по делу "Мидас". Следователи установили, что он легализовал более 30 миллионов гривен.