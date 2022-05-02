Подозреваемому в госизмене главе общины на Сумщине определили залог

Глава Середино-Будской общины Александр Ген во время оккупации решил сотрудничать с врагом. Суд определил залог обвиняемого в государственной измене.

Заречный суд в Сумской области определил размер суммы залога, в случае уплаты которой Александр Ген сможет посещать судебные заседания не из-за решетки. Главу общины обвиняют в государственной измене.

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Определение залога

Как сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, суд установил подозреваемому в государственной измене главе Середино-Будской общины Александру Гену залог в размере 1,5 миллиона гривен.

Прокуратура категорически не согласна и обжалует это решение.

Мы поддерживаем позицию прокуратуры,

– заявил Живицкий.

Суд определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня с возможностью внесения залога. Прокуратура требует содержать под стражей без права внесения залога.

Что установило следствие

В ходе расследования правоохранители установили, что мужчина всячески помогал российским оккупантам, в том числе и в ведении подрывной деятельности.

Выяснено, что подозреваемый в государственной измене предоставлял врагу информацию о вооружении ВСУ и перемещении подразделений украинских защитников. Также чиновник обвиняется в том, что у него был план "сдачи" города россиянам.

Предатели и коллаборанты

Четверым полицейским в Луганской области объявили подозрение в государственной измене. Как выяснилось, во время оккупации они решили "трудоустроиться" в ряды врага и даже ходили на собеседование в так называемую "милицию" незаконной квазиреспублики.

Наиболее примечательный пример государственного изменника – мэр Купянска Геннадий Мацегор. Он решил сдать врагу 25-тысячный город и помогать оккупантам действовать против Украины. Мацегора обвиняют в двух преступлениях: государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

В оккупированном Бердянске на сторону неприятеля решил стать Анатолий Зимин. Россияне решили назначить коллаборанта "руководителем отдела культуры". Наши герои обязательно очистят Бердянск от россиян, поэтому Зимину либо придется спасать жизнь бегством, либо долго сидеть за решеткой в украинской тюрьме.

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