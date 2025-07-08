Николай Злочевский известен тем, что в свое время пытался дать взятку в 6 миллионов долларов, которая стала рекордной в истории Украины. Он организовал свадьбу дочери в Тоскане, куда гостей свозили чартерными перелетами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста-расследователя Михаила Ткача.

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Роскошная свадьба богатой семьи

Николай Злочевский был в должности министра охраны окружающей среды во времена президентства Виктора Януковича. Сейчас его семья не живет в Украине, а находятся на Кипре. Там же проживает семья жениха. Его дедушка Эмиль Фисталь после оккупации Донецка остался в городе и поддержал псевдореферендум. Дядя Антона Герман Фисталь за несколько дней до свадьбы был задержан НАБУ и САП из-за его участия в схеме масштабных хищений бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд онкобольных пациентов.

Так члены семьи Анны и Антона так или иначе фигурировали в финансовых махинациях или взятках. Для детей ими была организована свадьба в часе езды от Флоренции. Гости выкладывали фото в социальные сети, благодаря чему удалось выяснить место мероприятия – старинный замок. Эта дорогая свадьба длилась три дня в замке Castelfalfi.

Среди гостей – много людей, тем или иным образом связанных с Россией,

– написал Михаил Ткач.

Расследователь добавил, что сутки в местном отеле в этом районе стартуют от 75 тысяч гривен. Свадьба с арендой замка и всеми сопутствующими услугами могла стоить около миллиона евро.

Журналисты во время празднования смогли попасть туда под видом туристов. Они отмечают, что улица возле замка была полностью пуста, там собралась только охрана.

Среди около 150 гостей на свадьбе находился Николай Злочевский с братом Владиславом и его женой. Также журналисты заметили возле замка авто с украинскими номерными знаками, принадлежащее старшей дочери Злочевского Карины.

Также на свадьбу пригласили по представителей компаний, которые подозревают в выводе средств из Украины и содействии в уклонении от уплаты налогов – Proteas Services и Andreas Sofocleous. Они обе находятся под санкциями СНБО.

Бизнес и уголовные дела Злочевского

Интересно, что Николай Злочевский перевел весь газовый бизнес – около 20 компаний – на дочерей Карину и Анну, а также на кипрские оффшоры. Сейчас их отец считается одним из крупнейших частных добытчиков украинского газа. Также в течение полномасштабного вторжения России компании семьи Злочевского якобы активно скупают столичную коммерческую недвижимость.

На Николая Злочевского открыли несколько уголовных дел. А рекордную взятку в 6 миллионов долларов за закрытие дела правоохранителям от имени бизнесмена предложили в 2020 году во время расследования преступлений олигарха времен Януковича Сергея Курченко. В 2023 скандал разрешился признанием вины, сотрудничеством со следствием и штрафом для Злочевского.