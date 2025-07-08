Микола Злочевський відомий тим, що свого часу намагався дати хабар у 6 мільйонів доларів, який став рекордним в історії України. Він організував весілля доньки в Тоскані, куди гостей звозили чартерними перельотами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста-розслідувача Михайла Ткача.

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Розкішне весілля багатої родини

Микола Злочевський був на посаді міністра охорони довкілля за часів президентства Віктора Януковича. Зараз його родина не живе в Україні, а перебувають на Кіпрі. Там же проживає сім'я нареченого. Його дідусь Еміль Фісталь після окупації Донецька залишився в місті та підтримав псевдореферендум. Дядько Антона Герман Фісталь за кілька днів до весілля був затриманий НАБУ і САП через його участь у схемі масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів.

Так члени родини Анни та Антона так чи інакше фігурували у фінансових махінаціях чи хабарях. Для дітей ними було організоване весілля за годину їзди від Флоренції. Гості викладали фото в соціальні мережі, завдяки чому вдалося з'ясувати місце заходу – старовинний замок. Це дороге весілля тривало три дні в замку Castelfalfi.

Серед гостей – багато людей, тим чи іншим чином пов'язаних із Росією,

– написав Михайло Ткач.

Розслідувач додав, що доба в місцевому готелі в цьому районі стартує від 75 тисяч гривень. Весілля з орендою замку та всіма супутніми послугами могло коштувати близько мільйона євро.

Журналісти під час святкування змогли потрапити туди під виглядом туристів. Вони зазначають, що вулиця біля замку була повністю порожня, там зібралася лише охорона.

Серед близько 150 гостей на весіллі перебував Микола Злочевський із братом Владиславом і його дружиною. Також журналісти помітили біля замку авто з українськими номерними знаками, що належить старшій дочці Злочевського Карини.

Також на весілля запросили За представників компаній, які підозрюють у виведенні коштів з України та сприянні в ухиленні від сплати податків – Proteas Services і Andreas Sofocleous. Вони обидві знаходяться під санкціями РНБО.

Бізнес і кримінальні справи Злочевського

Цікаво, що Микола Злочевський перевів увесь газовий бізнес – близько 20 компаній – на доньок Карину та Анну, а також на кіпрські офшори. Наразі їхній батько вважається одним із найбільших приватних видобувачів українського газу. Також протягом повномасштабного вторгнення Росії компанії родини Злочевського нібито активно скуповують столичну комерційну нерухомість.

На Миколу Злочевського відкрили кілька кримінальних справ. А рекордний хабар в 6 мільйонів доларів за закриття справи правоохоронцям від імені бізнесмена запропонували у 2020 році під час розслідування злочинів олігарха часів Януковича Сергія Курченка. У 2023 скандал вирішився визнанням провини, співпрацею зі слідством і штрафом для Злочевського.