Таку інформацію отримало видання, промоніторивши реєстр Міністерства юстиції. Мовиться про низку компаній.

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Ексміністр Злочевський переписав компанії на доньок

Доньки ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського Ганна та Карина стали кінцевими бенефіціарними власниками його видобувних українських активів,

– мовиться у повідомленні.

Вони через кіпрські компанії є бенефіціарами "Еско-Північ", "Куб-Газ", "Парі", "Перша українська нафтогазова компанія", "Системойлінженерінг", "Надрагаз", "Алдеа-Україна", "Бурізма Сервіс", "Технокомсервіс", "Надрагазвидобування", "Газойлінвест", "Геоюніт" і "Нафтогазопромислова геологія".

Ба більше, видання повідомляє, що сайт та сторінка у фейсбуці компанії Burisma Group не оновлюються та не працють з початку 2021 року. Саме Burisma Group об'єднувала всі вищезгадані компанії.

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