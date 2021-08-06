Такую информацию получило издание, промониторив реестр Министерства юстиции. Речь идет о ряде компаний.

Обратите внимание Руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест

Экс-министр Злочевский переписал компании на дочерей

Дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского Анна и Карина стали конечными бенефициарными владельцами его добывающих активов,

– говорится в сообщении.

Они через кипрские компании являются бенефициарами "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинженеринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвидобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нафтогазопромышленная геология".

Более того, издание сообщает, что сайт и страница в фейсбуке компании Burisma Group не обновляются и не работают с начала 2021 года. Именно Burisma Group объединяла все вышеупомянутые компании.

Что известно о взятке в 6 миллионов