Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель и исполняющий обязанности генерального прокурора Украины (в 2019 – 2020 годах) Виктор Чумак. В США уже задержали подозреваемого в "ливне" данных.

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Возможно, этот мужчина – "герой"

Чумак рассказал, что в этой ситуации все возможно. Возможно, этот юноша – человек недалекий и хотел похвастаться перед друзьями, каким уровнем информации он владеет. Возможно, это огромная игра, и мы видим "героя", и только потом узнаем его роль.

Там есть документы разного характера. Есть документы, которые просто взяты из открытых источников и о которых мы очень многое знали. Есть документы, которые можно определить как определенную разведывательную информацию, но без источников этой информации и аналитики,

– отметил заместитель и исполняющий обязанности генерального прокурора Украины (в 2019 – 2020 годах).

Там есть вещи, затрагивающие, в частности, и нас. Мол, наши совещания прослушивали. Однако США выделяют огромные средства для Украины и хотят контролировать их. Тем более, что сейчас руководство не делится всеми планами с США, и, как видим, возможно, и к лучшему.

Чумак о подозреваемом в "сливе" документов: смотрите видео

Позиция украинской разведки

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что главный бенефициар утечки – Россия. Апеллировать этому тезису не следует. Однако следует заметить, что содержащаяся в "сливе" информация вредит России, а не дает ей позитив. Хочется, чтобы это действительно была гораздо более глубокая операция, чем простой "слив".

"Мне хочется, чтобы это была абсолютная более глубокая и более тонкая игра", - заметил Чумак.

Задержан за "слив" данных: что известно