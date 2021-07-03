Мужчина находился в международном розыске и неожиданно сам пришел в полицию. По словам родных погибших девушек, мужчина скрывался в России.

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О какой аварии идет речь

Страшная авария произошла еще в 2005 году вблизи Тернополя. Две девушки шли по обочине сельской дороги, и на бешеной скорости их сбил автомобиль.

Мы ждали все 15 лет, когда уже наконец его достанут. А, оказалось, он имеет свои планы. Он через 15 лет просто возвращается и говорит, что его загрызла совесть. И ему, скорее всего, просто дадут условно, потому что вышли сроки давности,

– сказала сестра погибшей Светланы Козлюк.

Удар был таким сильным, что голова одной из девочек оказалась в транспорте водителя. 26-летний работник налоговой администрации, который был за рулем, с места аварии скрылся.

Водитель может избежать ответственности

Накануне суд избрал ему меру пресечения – 2 месяца под стражей без права внесения залога. Но родственники погибших девушек боятся, что Олег Струнь может избежать наказания. Поскольку преступление произошло больше 15 лет назад, и дело проходит по старому уголовно-процессуальному кодексу.

Согласно ему, как отметил прокурор, и в самом деле есть срок давности, и составляет он те самые 15 лет. Следовательно, водитель смертельного автомобиля имеет все шансы избежать ответственности. Правда, журналистам виновник ДТП не признался, почему решил сдаться после стольких лет.

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"Уголовно-процессуальный кодекс, законодательство действует на момент совершения уголовного правонарушения, то есть в 2005 году. Срок давности – 15 лет", – подчеркнула прокурор Тернопольской окружной прокуратуры Оксана Соболь.