Чоловік перебував у міжнародному розшуку і несподівано сам прийшов до поліції. За словами рідних загиблих дівчат, чоловік переховувався у Росії.

Варто прочитати Рік камерам на дорогах: чому аварій не поменшало та як це виправити

Про яку аварію мовиться

Страшна аварія сталась ще у 2005 році поблизу Тернополя. Двоє дівчат йшли узбіччям сільської дороги і на шаленій швидкості їх збив автомобіль.

Ми чекали усі 15 років, коли вже нарешті його дістануть. А, виявилося, він має свої плани. Він за 15 років просто повертається і каже, що його загризла совість. І йому, скоріш за все, просто дадуть умовно, бо вийшли терміни давності,

– сказала сестра загиблої Світлани Козлюк Зоряна Кравець.

Удар був таким сильним, що голова однієї із дівчаток опинилась у транспорті водія. 26-річний працівник податкової адміністрації, який був за кермом, з місця аварії втік.

Водій може уникнути відповідальності

Напередодні суд обрав йому запобіжний захід – 2 місяці під вартою без права внесення застави. Та родичі загиблих дівчат бояться, що Олег Струнь може уникнути покарання. Оскільки злочин стався понад 15 років тому і справа проходить по старому кримінально-процесуальному кодексу.

Згідно з ним, як відзначив прокурор, і справді є термін давності і становить він ті самі 15 років. То ж водій смертельного автомобіля має усі шанси уникнути відповідальності. Щоправда, журналістам винуватець ДТП не зізнався, чому вирішив здатися після стількох років.

Читайте також Загинув на місці: на Тернопільщині 13-річний школяр розбився на мотоциклі

"Кримінально-процесуальний кодекс, законодавство діє на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто у 2005 році. Термін давності є – 15 років", – наголосила прокурорка Тернопільської окружної прокуратури Оксана Соболь.