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      Подозреваемый в краже авто покусал полицейского во время задержания

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      Подозреваемый в краже авто покусал полицейского во время задержания
      Подозреваемый в краже авто покусал полицейского во время задержания / Иллюстративное фото

      В Тернополе 22-летний мужчина, которого правоохранители поймали на краже автомобиля, покусал полицейского за то, что он ему препятствовал.

      Человек, которого поймали на "горячем", вместо того, чтобы сдаться правоохранителям, вцепился зубами в предплечье правой руки одного из них.

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      Полицейскому даже пришлось обратиться к медикам.

      Нападавшего отправили в изолятор временного содержания. Теперь он будет отвечать не только за попытку угнать авто, но и за нападение на милиционера.

      blog_ava
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      28 сентября
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      Теги: Новости Украины Полиция Курьезные новости Тернополь
      Источник: 24 канал
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