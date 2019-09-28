Подозреваемый в краже авто покусал полицейского во время задержания

В Тернополе 22-летний мужчина, которого правоохранители поймали на краже автомобиля, покусал полицейского за то, что он ему препятствовал.

Человек, которого поймали на "горячем", вместо того, чтобы сдаться правоохранителям, вцепился зубами в предплечье правой руки одного из них.

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Полицейскому даже пришлось обратиться к медикам.

Нападавшего отправили в изолятор временного содержания. Теперь он будет отвечать не только за попытку угнать авто, но и за нападение на милиционера.