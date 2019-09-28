Підозрюваний у крадіжці авто покусав поліцейського під час затримання
У Тернополі 22-річний чоловік, якого правоохоронці спіймали на крадіжці автомобіля, покусав поліцейського за те, що він йому перешкоджав.
Чоловік, якого впіймали на "гарячому", замість того, щоб здатися правоохоронцям, вчепився зубами у передпліччя правої руки одного з них.
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Поліцейському навіть довелося звернутися до медиків.
Нападника відправили до ізолятора тимчасового тримання. Тепер він відповідатиме не тільки за спробу викрасти авто, але й за напад на правоохоронця.
Джерело: 24 канал
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