Підозрюваний у крадіжці авто покусав поліцейського під час затримання

У Тернополі 22-річний чоловік, якого правоохоронці спіймали на крадіжці автомобіля, покусав поліцейського за те, що він йому перешкоджав.

Чоловік, якого впіймали на "гарячому", замість того, щоб здатися правоохоронцям, вчепився зубами у передпліччя правої руки одного з них.

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Поліцейському навіть довелося звернутися до медиків.

Нападника відправили до ізолятора тимчасового тримання. Тепер він відповідатиме не тільки за спробу викрасти авто, але й за напад на правоохоронця.