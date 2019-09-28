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      Підозрюваний у крадіжці авто покусав поліцейського під час затримання

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      Підозрюваний у крадівці авто покусав поліцейського під час затримання
      Підозрюваний у крадівці авто покусав поліцейського під час затримання / Ілюстративне фото

      У Тернополі 22-річний чоловік, якого правоохоронці спіймали на крадіжці автомобіля, покусав поліцейського за те, що він йому перешкоджав.

      Чоловік, якого впіймали на "гарячому", замість того, щоб здатися правоохоронцям, вчепився зубами у передпліччя правої руки одного з них.

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      Поліцейському навіть довелося звернутися до медиків.

      Нападника відправили до ізолятора тимчасового тримання. Тепер він відповідатиме не тільки за спробу викрасти авто, але й за напад на правоохоронця.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Курйозні новини Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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