Подозревают ИГИЛ: в Ираке взорвался заминированный мотоцикл – четверо погибших и пострадавших

В центре города Басра на юге Ирака взорвался заминированный мотоцикл. В результате инцидента четыре человека погибли и еще четверо получили ранения.

ЧП случилось 7 декабря недалеко от больницы Аль-Джумхури на перекрестке Аль-Самуд.

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Взрыв мотоцикла в Ираке

Иракские военнослужащие сообщили, что причиной взрыва в Басре стал мотоцикл со взрывчаткой.

После инцидента в небо поднялся столб черного дыма;

В пожаре в двух автомобилях, которые стояли возле мотоцикла, 4 человека погибли;

Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Судебно-медицинские эксперты и специализированные технические группы все еще присутствуют на месте происшествия, чтобы определить ее характер и предоставить больше деталей о характере инцидента,

– сказал руководитель отдела безопасности Саад Маан.

"В следующем заявлении объявим детали после завершения расследования и технических отчетов", – добавил он.

Пока никто не взял на себя ответственности за нападение. Однако губернатор провинции Басра Асаад аль-Эдани заявил журналистам, что "во взрыве есть след ИГИЛ".