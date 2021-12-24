Соответствующую информацию обнародовали российские издания со ссылкой на ФСБ. Об этом стало известно 24 декабря.
Отметьте Экс-разведчик рассказал, как украинские спецслужбы уничтожили танковое подразделение России
Россия подозревает своего гражданина якобы в шпионаже в пользу Украины
Сотрудниками Федеральной Службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей о государственной измене, задержан военнослужащий Западного военного округа,
– говорится в сообщении.
Воронежский гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В российской Федеральной службе безопасности убеждены, что якобы:
- российский военнослужащий был завербован украинской военной разведкой;
- осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных Сил России;
- их утечка за границу могла нанести вред обороноспособности государства.