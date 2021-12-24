Відповідну інформацію оприлюднили російські видання з посиланням з ФСБ. Про це стало відомо 24 грудня.

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Росія підозрює свого громадянина нібито у шпигунстві на користь України

Співробітниками Федеральної Служби безпеки у Воронезькій області за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого статею про державну зрада, затриманий військовослужбовець Західного військового округу,

– мовиться у повідомленні.

Воронезький гарнізонний військовий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У російській Федеральній службі безпеки переконані, що нібито: